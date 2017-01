POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Imbiss

Neubrandenburg (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom 05.01.2017, gegen 21:00 Uhr bis zum 06.01.2017, 00:47 Uhr zu einem Imbiss in der Ziolkowskistraße gewaltsam Zutritt verschafft. Die Täter hatten es auf die Kasse mit den Bareinnahmen abgesehen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 600 Euro.

Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der angegebenen Tatzeit in der Ziolkowskistraße verdächtige Beobachtungen machen können oder sogar den oder die Täter bei der Tat gesehen? Bitte rufen Sie für sachdienliche Hinweise die Polizei unter 0395/5582-5224 an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell