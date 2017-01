POL-NB: Verkehrsunfall - PKW fuhr gegen Baum

Neustrelitz (ots) - Am Abend des 05.01.2017 befuhr der 19jährige Fahrer eines PKW Audi die Dr.-Schwentner-Straße in Neustrelitz und verlor infolge überhöhter Geschwindigkeit und Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte seitlich mit einem Straßenbaum und brach ihn dadurch ab. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Der verunfallte Wagen wurde in Eigenregie beräumt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell