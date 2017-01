POL-NB: Versuchte Brandstiftung eines Fahrzeugs in Möllenhagen

Möllenhagen (ots) - Am 06.01.2017 um 05:05 Uhr wurde in der Neuen Straße in Möllenhagen versucht, ein Fahrzeug in Brand zu setzen. Als ein Anwohner zu seinem Fahrzeug gegangen ist, bemerkte er an dem Fahrzeug, welches genau neben seinem Fahrzeug stand, dass dort etwas glimmt. Der Anwohner reagierte sofort und löschte mit einem Eimer Wasser den Brand im Bereich eines Fahrzeugreifens. Somit konnte ein größerer Schaden an dem Fahrzeug verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Möllenhagen war trotzdem mit zwei Fahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort um den Brandherd ordnungsgemäß abzulöschen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben bislang unbekannte Täter versucht, einen Fahrzeugreifen am Fahrzeug anzustecken. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer am 06.01.2017 gegen 05:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Neubaublock der Neuen Straße 12-14 auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, welche im Zusammenhang mit der Brandstiftung stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder bei jeder anderen Dienststelle.

