POL-NB: Verkehrsunfall - Fahrzeug hat sich überschlagen

Leizen (ots) - Am 06.01.2017 um 05:25 Uhr ist es auf der B198 zwischen Leizen und Kaeselin zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Die 19-jährige Fahrzeugführerin fuhr aus Richtung Leizen kommend in Richtung Plau. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die 19-Jährige kurz vor Kaeselin auf gerader Strecke bei eisglatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Daraufhin drehte sich das Fahrzeug einmal um die eigene Achse, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im linksseitigen Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Da sich das Fahrzeug nicht mehr öffnen ließ, ist die Fahrzeugführerin durch das Heckfenster aus dem Fahrzeug gestiegen. Sie erlitt einen Schock und wurde zur Beobachtung durch den Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell