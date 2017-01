POL-NB: Neun Verkehrsunfälle auf Grund von Straßenglätte - niemand wurde verletzt

Landkreis MSE (ots) - Am Vormittag des 05.01.2016 ist es auf Grund des Schneefalls und der damit verbundenen Straßenglätte im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu neun Verkehrsunfällen mit einem Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro gekommen. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt.

In Neubrandenburg mussten die Beamten vier Verkehrsunfallanzeigen aufnehmen. Dabei gab es zwei Auffahrunfälle an Ampelkreuzungen, bei welchen die Fahrzeugführer nicht rechtzeitig zum Stehen kamen und beim Bremsen auf das vor ihnen fahrende Fahrzeug gerutscht sind. Das war zum einen um 06:55 Uhr an der Kreuzung Kranichstraße/Demminer Straße und zu anderen um 07:40 Uhr an der Kreuzung Stavenhagener Straße/Barlachstraße. Die Schäden wurden hier auf jeweils ca. 200 Euro geschätzt. Um 10:00 Uhr ist ein Fahrzeugführer beim Abbiegen von der Rosenstraße in die Gartenstraße gegen ein weiteres Fahrzeug gerutscht. Das rechte Vorderrad des zweiten Fahrzeuges wurde dadurch an den Bordstein gedrückt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 3.000 Euro. Um 11:15 Uhr ist es in der Platanenstraße auf dem Lindenberg zu einem Unfall auf Grund von Glätte gekommen. Ein Lastkraftwagen wollte nach dem Beladen eines Supermarktes aus der geneigten Ladezufahrtszone fahren, als er auf Grund von Glätte zurück rutsche und gegen die Wand prallte. Es ist ein Schaden von ca. 3.500 Euro entstanden.

In der Hauptstraße in Rowa haben die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg um 08:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf Grund von Glätte aufgenommen. Der 39-jährige Fahrzeugführer ist in einer Rechtskurve durch Ausbrechen seines Fahrzeugshecks in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen gestoßen. In der Folge dieses Zusammenstoßes schleuderte sein Fahrzeug wieder nach rechts und es kam zur Kollision mit einem Straßenbaum. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

In Neustrelitz ist es zu zwei Glätteunfällen gekommen, bei welchen nach jetzigem Kenntnisstand die unangepasste Geschwindigkeit auf Grund der Straßenglätte ursächlich ist. Um 07:10 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrzeugführer die Wesenberger Chaussee von Groß Trebbow kommend in Richtung Neustrelitz und kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. An dem Fahrzeug ist ein Schaden von ca. 200 Euro entstanden. Um 09:25 Uhr befuhr die 46-jährige Fahrzeugführerin die Wilhelm-Stolte-Straße aus Richtung B96 kommend in Richtung Neustrelitz. Nach jetzigem Kenntnisstand geriet das Fahrzeug auf Grund der nichtangepassten Geschwindigkeit entsprechend der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

In Wesenberg ist es ebenfalls zu einem Unfall auf Grund von Straßenglätte gekommen. Um 07:45 Uhr befuhr der 56-jährige Fahrzeugführer die Straße An den Wällen, aus Richtung Am Zühlensee kommend in Richtung Lindenstraße. Nach jetzigem Erkenntnisstand verlor der 56-Jährige in einer Kurve auf Grund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch stieß er an den Gartenzaun und ein Wasseranschlussschild. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Um 10:55 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrzeugführer die Verbindungsstraße von Breesen nach Wolkow und geriet in einer steilen Rechtskurve auf Grund der den winterglatten Straßenverhältnissen unangepassten Geschwindigkeit ins Rutschen. In der weiteren Folge rutschte das Fahrzeug durch die Kurve und stieß gegen ein auf der Gegenfahrbahn haltendes Fahrzeug. An den beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro entstanden.

Die Polizei lobt die Fahrzeugführer für ihr vorbildliches Fahrverhalten am heutigen Morgen. Sie haben sich auf die veränderten Witterungsverhältnisse eingestellt und sind sehr vorsichtig gefahren.

