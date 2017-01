POL-NB: Einbruchsdiebstahl und Brandstiftung

Klenz (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 26.12.2016 gegen 14:00 Uhr bis zum 01.01.2017 gegen 16:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Klenz. Sie durchsuchten das Haus und versuchten sogar an zwei Stellen ein Feuer zu legen. Beide Brandherde erloschen selbst. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause.

Die Kriminalpolizei in Demmin ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der Tatzeit die Täter in der Straße Klenz gesehen oder hat verdächtige Beobachtungen machen können? Bitte rufen Sie die Polizei unter 03998-2540 an.

Hinweise und Beratung zur Sicherung Ihres Eigenheimes erhalten sie auch im neuen Jahr in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg. Vereinbaren Sie gern einen Termin: 0395-5582-5134.

