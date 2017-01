POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Harley Davidson Club

Malchow (ots) - In der Zeit vom 30.12.2016 gegen 20:00 bis zum 01.01.2017 gegen 13:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Harley Davidson Club in Malchow ein. Sie verursachten einen Schaden von ca. 500 Euro und entwendeten ein Kindermotorrad der Marke Yamaha im Wert von ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Röbel ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in der Tatzeit den oder die Täter möglicher Weise gesehen oder kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer039931-8480.

