POL-NB: skurilster Fall der Silvesternacht - Eier in den Schuhen

Malchin (ots) - Eine 29jährige Malchinerin legte am 31.12.2016 in den vor der Wohnung abgestellten Schuhen ihres Nachbarn und dessen Gästen rohe Eier ab. Als die Gruppe gegen 23:45 Uhr zum Böllern vor die Tür gehen wollten und in ihre Schuhe schlüpften, zerbrachen sie. Der Schaden wird hier mit ca. 50 Euro angegeben und es wurde Anzeige erstattet.

