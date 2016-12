POL-NB: Hilferufe wurden erhört

Neukalen (ots) - In der vergangenen Nacht nahm ein aufmerksamer Nachbar gegen 23:40 Uhr in der Straße der Freundschaft in Neukalen die Hilferufe seiner Nachbarin wahr und informierte sofort die Polizei. Die Beamten mussten die Wohnungstür notöffnen und fanden die 74jährige nach einem Sturz in hilfloser Lage. Sie wurde umgehend ärztlich versorgt, dank des aufmerksamen Hinweisgebers.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell