POL-NB: Fünf Firmentransporter angegriffen - Seitenscheiben beschädigt

Neubrandenburg (ots) - An insgesamt fünf Transportern einer Firma für Heimtextilien und -ausstattung und einer Bäckereifiliale wurden durch unbekannte Täter die Seitenscheiben beschädigt.

In der Zeit vom 24.12.2016, 10:00 Uhr bis zum 26.12.2016, 23:25 Uhr griffen der oder die Täter scheinbar wahllos drei Fahrzeuge einer Bäckereifiliale in der Bassower Straße in Neubrandenburg an. Die Fahrzeug standen nicht nebeneinander.

In der Mirabellenstraße in Neubrandenburg wurden zwei Transporter einer Firma für Heimtextilien und -Ausstattung angegriffen, wie ein Mitarbeiter am Abend des 26.12. feststellte. Auch hier wurden die Seitenscheiben eingeschlagen.

In allen Fällen ist der entstandene Schaden offenbar größer als das Stehlgut. Insgesamt entstand hier ein Schaden von über 1.000 Euro. Die Neubrandenburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den oder die Täter bei der Tat gesehen oder kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte informieren Sie die Polizei unter 0395/5582-5224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell