POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Neustrelitz (ots) - Gegen 03:40 Uhr ging in der Rettungsleitstelle des Landkreises eine Meldung über einen Brand eines Mehrfamilienhauses in der Zierker Straße in Neustrelitz ein.

Insgesamt drei Mieter mussten das bereits stark verrußte Haus verlassen. Ein 55jähriger Mann wurde mit Verdacht der Rauchgasvergiftung ins Neustrelitzer Klinikum gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr Neustrelitz konnte den Brandherd jedoch schnell löschen. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt wird jedoch gegenwärtig nicht ausgeschlossen. Ein Brandursachenermittler ist bereits im Einsatz. Die Kriminalpolizei in Neustrelitz ermittelt nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell