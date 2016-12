POL-NB: Ergänzung sturm- und witterungsbedingte Schäden

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots) - Am gestrigen Nachmittag und Abend kam es im Bereich der Mecklenburgischen Seeplatte zu insgesamt acht sturm- oder witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Insgesamt entstand hier ein Schaden von über 60.000 Euro an den Fahrzeugen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Unfallursächlich waren hier zum Teil herabfallende Äste, Sturmböen, durch die die Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und von der Straße abkamen oder Äste und Bäume auf der Fahrbahn. In vielen Fällen waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierdurch kam es mitunter zu Behinderungen auf den betroffenen Strecken.

Darüber hinaus beräumten die Feuerwehren des Landkreises vielerorts die umgestürzten Bäume und Äste und konnten so schnell die Verkehrsbehinderungen beseitigen. So geschehen z.B. in Klink, kurz vor Rumpshagen, zwischen Malchow und Grüssow, zwischen Neubrandenburg und Rowa, zwischen Klein Helle und Mölln und zwischen Rossow und Staven.

Sturmbedingt lösten drei Alarme aus, die sich aber als Fehlmeldungen herausstellten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell