POL-NB: Die Suche nach Haru Andetsion aus Neubrandenburg geht weiter (Nachmeldung zur PM 22.12.2016 09:25 Uhr)

Foto Haru Andetsion Bild-Infos Download

Neubrandenburg (ots) - Die Suche nach der seit dem 19.12.2016 gegen 18:00 Uhr vermissten Haru Andetsion aus Neubrandenburg hat bisher keinen Erfolg gebracht. Am 22.12.2016 haben die Polizeibeamten die Gemeinschaftsunterkunft im Markscheiderweg sowie die direkte Umgebung der Unterkunft umfangreich abgesucht. Ein eingesetzter Fährtensuchhund hat angezeigt, dass die Vermisste sich zu der Bushaltestelle "Fritscheshof" in der Wismutstraße begeben hat. Somit geht die Polizei derzeit davon aus, dass Haru Andetsion mit dem Bus in bislang unbekannte Richtung gefahren ist. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Bus und Bahn, sowie der eingesetzte Polizeihubschrauber am Vormittag des 23.12.2016 haben keine Erkenntnisse zum Aufenthalt der Vermissten gebracht. Hinweise zum Aufenthalt von Haru Andetsion können an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55 82 5224, jede andere Polizeidienststelle sowie im Internet unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell