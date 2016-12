POL-NB: Einbrüche in zwei Bäckereifilialen in Stavenhagen

Stavenhagen (ots) - In der Nacht vom 22.12.2016 zum 23.12.2016 wurde in zwei Bäckereifilialen in Stavenhagen eingebrochen. Zum einen ist die Bäckereifiliale in der Malchiner Straße betroffen. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckerei und durchsuchten diese. Es wurde nichts entwendet, aber der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Bei dem zweiten Einbruch handelt es sich um einen Backshop im Supermarkt im Gülzower Damm in Stavenhagen. Auch in diesem Fall haben sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden ist aber mit ca. 1.000 Euro größer als das entwendete Diebesgut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdiebstählen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Malchin unter 03994-231 224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell