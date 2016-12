POL-NB: 21-jährige schwangere Haru Andetsion aus Neubrandenburg vermisst

Foto Haru Andetsion Bild-Infos Download

Neubrandenburg (ots) - Die Polizei in Neubrandenburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 21-jährigen Haru Andetsion. Sie hat am 19.12.2016 gegen 18:00 Uhr die Gemeinschaftsunterkunft in Neubrandenburg, Markscheiderweg 19 verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Bekannt ist, dass zu einem Spaziergang aufgebrochen ist und aus unbekannten Gründen bisher nicht zurück gekehrt ist. Sie hat keine persönlichen Dinge, wie Handy, Geldbörse etc. bei sich. Dieses Verhalten ist ungewöhnlich, weil sie sonst zuverlässig über ihre Freizeitpläne und Unternehmungen Bescheid gegeben hat. Zur Personenbeschreibung kann gesagt werden, dass Haru Andetsion 1,63 m groß ist, schwarzes, krauses Haar und eine schlanke Gestalt hat. Sie ist erkennbar im 8. Monat schwanger. Bekleidet ist sie mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke und schwarzen Halbstiefeln. Hinweise zum Aufenthalt von Haru Andetsion können an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55 82 5224, jede andere Polizeidienststelle sowie im Internet unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

