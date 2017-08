POL-ANK: Zwei Brände

Blumenthal/ Buggow (ots) - Am heutigen Tage, um 12:53 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Silos zwischen Blumenthal und Ferdinandshof gemeldet. Beim Eintreffen der Kräfte bestätigte sich der Sachverhalt. In unmittelbarer Nähe der Biogasanlage Blumenthal brannten abgelagerte Reifen, die als Gewicht für eine Siloabdeckung dienten. Angaben zur Brandursache können bisher nicht gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst Anklam kam hier zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der bisher entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Um 14:03 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Buggow (bei Rubkow) ein Kuhstall in voller Ausdehnung brennt. Der Großteil der 200 Kühe konnte den Stall verlassen, nach bisherigen Erkenntnissen sind zwei Kühe in dem Stall verendet. Zur Brandursache kann auch hier noch nichts gesagt werden, der Schaden wird derzeit auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell