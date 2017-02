POL-ANK: Fahrzeugdiebstahl verhindert

Anklam (ots) - Eine Polizeistreife hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fahrzeugdiebstahl verhindert. Als die Polizisten gegen 01:05 Uhr auch beim Garagenkomplex in der Greifswalder Straße schauten, stellten sie einen aufgebrochenen Pkw Opel Combo fest. Eine Scheibe war gewaltsam geöffnet, die Verkleidung der Lenksäule entfernt und die Zündung war an. Der unbekannte Täter hatte das Fahrzeug schon aus der Garage gefahren, muss dann aber die Streife gesehen haben. Seine Flucht führte ihn in Richtung der Bahngleise, zumindest deuteten die Spuren im Schnee darauf hin. Der Eigentümer des Wagens wurde noch in der Nacht informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell