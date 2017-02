POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall - Radfahrerin verstirbt im Krankenhaus

Greifswald (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 01. Februar 2017, 06:22 Uhr, an der Ecke Walter-Schlaak-Straße/ Walther Rathenau-Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Bekannt ist bislang nur, dass der 62-jährige Fahrer eines VW Touran aus der Walter-Schlaak-Straße nach rechts auf die Walther-Rathenau-Straße (Richtung Anklamer Straße) fahren wollte. Dabei kollidierten der Pkw und die 61-jährige Radfahrerin miteinander. Die Frau erlag kurz nach 09:00 Uhr ihren erlittenen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ermittler stehen nun vor der Aufgabe, die Unfallursache festzustellen. Mögliche Zeugen möchten sich bei der Polizei in Greifswald, Telefon: (03834) 540 0, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell