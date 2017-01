POL-ANK: Zwei Raubüberfälle nach Theaterbesuch

Zinnowitz (ots) - Der Polizei wurde am Montagvormittag angezeigt, dass am Sonntag, 22:05 Uhr, einer 65-jährigen Frau auf dem Heimweg von einer Theaterveranstaltung im Dannweg die Handtasche mit persönlichen Papieren und über zwanzig Euro entrissen wurde. Den jugendlichen und bislang unbekannten Täter hatte die Geschädigte vorher schon im Heringsdorfer Weg gesehen, wo er mit einem Fahrrad unterwegs war. Wie bereits gemeldet (OTS 1088747), wurde nur zwanzig Minuten zuvor eine 91-jährige Frau überfallen. Die Seniorin befand sich auch auf dem Heimweg, als der Täter auf dem Verbindungsweg zwischen Seestraße und Waldstraße zuschlug. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass beide Fälle im Zusammenhang stehen und der Täter womöglich gezielt Ausschau auf ältere Opfer gehalten hat. Nach dem Ende der Theatervorstellung in der Blechbüchse dürften weitere Besucher den Heringsdorfer Weg, die Waldstraße oder den Dannweg entlang gegangen sein. Haben sie den dunkel gekleideten Radfahrer gesehen, können sie Angaben zu der Person machen? Jeder Hinweis kann wichtig sein. Telefon: (038378) 2790.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell