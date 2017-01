POL-ANK: Wohnungseinbruchdiebstahl/Erstmeldung

Drögeheide (ots) - Am 26.01.2017, 13:25 Uhr, meldete sich eine Frau aus Drögeheide, Kiefernweg und teilte mit, dass in ihr Eigenheim eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter flüchteten in das angrenzende Waldstück, nachdem die Frau sie überraschte. Ein Täter wurde durch die Einsatzkräfte gestellt. Im unmittelbaren Umfeld zum Tatort wurden mehrere Tausend Euro gefunden. Auf der Suche nach dem zweiten werden gegenwärtig ein Polizeihubschrauber, zwei Fährtensuchhunde sowie die Bereitschaftspolizei und verstärkt Polizeikräfte des Polizeirevier Ueckermünde eingesetzt. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Bei neuen Erkenntnissen wird unaufgefordert nachgemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell