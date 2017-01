POL-ANK: Diebstahl

Ueckermünde (ots) - In Ueckermünde, Haffring 19 wurde heute, 26.01.2017, ein Diebstahl von mehreren Armaturen gemeldet. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen leerstehenden Wohnblock, der abgerissen werden soll. Die unbekannten Täter gelangten über den Balkon in das Objekt und entwendeten aus mehreren Wohnungen die Waschtischarmaturen. Der Stehlschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Allerdings richteten die Täter in dem Gebäude einen größeren Schaden an, dieser wird durch das Aufbrechen der Türen auf ca. 12.000 Euro vermutet. Da das Wasser in dem Wohnblock bereits abgestellt wurde, kam es zu keinem Wasserschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell