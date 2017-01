POL-ANK: Widerstand gegen PvB

Pasewalk (ots) - Am 25. Jan. 2017, 12:50 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung des Polizeihauptrevier Pasewalk einen grünen Peugeot im Stadtgebiet von Pasewalk. Die Kollegen entschlossen sich, das Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als sich der Streifenwagen hinter dem Peugeot befand, versuchten die Kollegen mittels Blaulicht den PKW anzuhalten. Daraufhin erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und des Fahrzeugverkehrs vergrößerte sich der Abstand zwischen dem Streifenwagen und dem Peugeot, der Sichtkontakt konnte aber weiterhin aufrechterhalten werden. In der Goethestraße wurde das Fahrzeug dann abgestellt gesehen, die beiden Insassen, wobei es sich um einen Mann und eine Frau handelte, bewegten sich zu Fuß in Richtung Robert-Koch-Straße. Durch die Kollegen wurden die Beiden zum Stehen aufgefordert, damit eine Personenkontrolle durchgeführt werden konnte. Der Mann verhielt sich dabei äußerst aggressiv und unkooperativ und weigerte sich, seine Identität preiszugeben. Die Kollegen konnten nur durch den Einsatz körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray den Widerstand brechen. Der Mann und die Frau wurden zur Identitätsfeststellung ins Revier verbracht. Dort beruhigte sich der 30-jährige Eggessiner langsam und folgte den Anweisungen der Kollegen. Bei der weiteren Prüfung des Sachverhaltes wurde aufgedeckt, dass der Fahrer ohne Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren gehören die Kennzeichen nicht an den PKW. Außerdem hatte der Fahrer Alkohol getrunken und muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell