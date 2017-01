POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B197/Pelsin (ots) - Am 24.01.2017, 8:37 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B197 hinter Pelsin in Richtung Neubrandenburg. Der 64-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei löste sich, der mit Klärschlamm beladene, Anhänger und kippte im Straßengraben um, die Zugmaschine prallte an einen Straßenbaum. Der aus Bützow stammende Fahrer wurde aus dem Traktor in den Graben geschleudert und schwer verletzt. Die Rettungskräfte verbrachten ihn mit dem Hubschrauber ins Klinikum nach Greifswald. Die Freiwillige Feuerwehr Anklam war mit drei Fahrzeugen zur Bereinigung der Fahrbahn und zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Der Schaden wird gegenwärtig auf 70.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell