POL-ANK: Brand

Ueckermünde (ots) - Am 24.01.2017, 22:00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand der ehemaligen JVA Ueckermünde gemeldet. Das Gebäude befindet sich in Berndshof, Ziegeleistraße und bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte bereits der Dachstuhl des ehemaligen Empfangsgebäudes. In diesem massiven Flachbau wurden durch eine Recyclingfirma Altkleider und Altpapier gelagert. Am Brandort waren die Freiwilligen Feuerwehren Ueckermünde, Bellin und Eggesin mit 12 Einsatzfahrzeugen und 46 Kameraden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Erst danach konnte der Kriminaldauerdienst eingesetzt werden. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden am Gebäude wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell