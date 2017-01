POL-ANK: Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitskontrollen

A20/ B197 (ots) - Der Winter ist noch nicht vorüber und trotzdem fahren einige wie entfesselt. So stellte die Videobesatzung der Besonderen Verkehrsüberwachung Anklam am Sonntag einen Kleintransporter fest, dessen Fahrer in der Ortschaft Kavelpass (B197), nach Abzug der Toleranz mit 103 km/h durch die Ortschaft fuhr. Frau und Kind waren auch noch mit an Bord. Die Videoaufzeichnung wollte der betroffene Fahrer nicht ansehen. 2 Monate Führerscheinentzug, 2 Punkte und 280 EUR sind das Resultat dieser verantwortungslosen Fahrweise sein. So reihen sich weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen relativ nahtlos aneinander. Hier nur einige Beispiele in Kurzfassung: Auf der B 199 musste unbedingt jemand mit 139 statt der erlaubten 80 km/h fahren und auf der Peenetalbrücke der A 20 schaffte es ein PKW-Fahrer auf 180 statt der zulässigen 100 km/h. Dort gibt es keine Haltespur. Im Falle eines liegengebliebenen Fahrzeuges kommt es dann schnell zu sehr gefährlichen Situationen für alle Beteiligten. Neben den über 400 Überschreitungen auf der Autobahn müssen 17 Fahrzeugführer ihren Führerschein abgeben. Der Spitzenreiter muss mit zwei Monaten Fahrverbot rechnen, wird in Flensburg mit 2 Punkten registriert und zahlt 440 EUR oben drauf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell