POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gützkow (ots) - Am 22. Januar 2017, 5:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 30-jährige Fahrerin eines Mitsubishis kam auf der L263 aus Lüssow und wollte nach Gützkow. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse fuhr die junge Frau im Bereich der Kreuzung "Zum Kosenowsee" geradeaus weiter, obwohl sie eigentlich links abbiegen musste. Dort überfuhr sie eine Rasenfläche bis zur Waldkante, wo sie mit einem kleinen Baum kollidierte. In der weiteren Folge stürzte der PKW eine ca. 12m hohe Böschung hinunter und landete kopfüber im Swinowbach. Dort lief das Fahrzeug voll Wasser. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von 5.000 Euro, insgesamt wird der Sachschaden an der Unfallstelle auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Fahrzeuges und zur Beseitigung der ausgetretenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden.

