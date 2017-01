POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Jarmen (ots) - Am 20.01.2017, 07:39 Uhr, kam es in Jarmen an der Kreuzung Anklamer Landstraße und L35 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 56-jährige Fahrerin eines PKW Opel kam aus Richtung Altentreptow und wollte nach links in die Ortschaft Jarmen abbiegen, dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW Suzuki. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Opelfahrerin und der 50-jährige Fahrer des PKW Suzuki leicht verletzt und ins Klinikum Greifswald verbracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden (13.000 Euro).

