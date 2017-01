POL-ANK: Wieder "Neffen" unterwegs

Greifswald (ots) - Ein Ehepaar, sie 85 Jahre und er 83 Jahre alt, wurde am Donnerstag, 15:30 Uhr, Opfer eines Trickbetrügers. Der ca. 40-jährige Mann stellte sich im Ernst-Wulff-Weg dem Senior als Neffe vor. Da er diesen schon über drei Jahrzehnte nicht gesehen hat, vertraute er auf dessen Aussage. In der Wohnung gab der Betrüger zu verstehen, dass er sich am nächsten Tag ein Auto kaufen wolle und das Geld bis dahin bei den Senioren hinterlegen möchte. Er zückte einen dicken Briefumschlag und legte ihn zu einer zuvor durch das Ehepaar gezeigten Blechschachtel. Doch gab er dann an, dass Geld lieber wieder mitnehmen zu wollen. Nur griff er nicht nur den Briefumschlag, sondern er nahm auch das in der Schachtel liegende Geld von fast 400 Euro mit. Der Mann war ca. 170 cm groß. Auffällig war seine graue Pudelmütze mit Bommel. Vorsicht ist also angebracht, denn auch in Grimmen gab es einen ähnlichen Fall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell