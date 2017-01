POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Jarmen (ots) - Am 19. Januar 2017, 11:41, Uhr ereignete sich in Jarmen, Lange Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 83-jährige Fahrer eines PKW Opel hatte sein Fahrzeug in der Langen Straße abgestellt. Beim Ausparken verlor er, aufgrund der witterungsbedingten Straßenverhältnisse, die Kontrolle über seinen PKW und fuhr gegen die Hauswand der Hausnummer 6. Bei dem Aufprall wurde der Airbag ausgelöst, woraufhin der 83-Jährige Schmerzen in der Brust verspürte, sich am Auge und Daumen verletzte. Der Rettungsdienst verbrachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus Demmin. Das Fahrzeug musste vom Abschleppunternehmen geborgen werden, es entstand ein Schaden von 8.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell