POL-ANK: Trickdiebin unterwegs

Wolgast (ots) - Am Mittwoch, den 18.01.2017, gegen 13:45 Uhr, klingelte eine unbekannte Frau mittleren Alters an der Wohnungstür einer in der Seniorenresidenz (Ostrowskistraße)wohnhaften 85-jährigen Dame. Die Täterin gab vor, für einen wohltätigen Zweck Spenden sammeln zu wollen, um dann aber schnell den seit Jahrzehnten bekannten Glas-Wasser-Trick anzuwenden. So ihr Opfer gezielt in die Küche geschickt, hatte die Diebin genügend Zeit, sich umzuschauen und ein Portemonnaie sowie einen Briefumschlag mit über 700 Euro zu finden. Die Täterin reinigte danach sogar noch das Wasserglas, um wohl so evtl. Spuren zu verwischen.

Die Frau mit osteuropäischem Aussehen war ca. 40 Jahre alt und ca. 1,60m groß. Sie trug dunkles schulterlanges Haar und war mit einem dunklen Anorak und einer dunklen Hose bekleidet. Außerdem sprach sie gebrochenes Deutsch.

Leider ist erneut damit zu rechnen, dass weitere potentielle Opfer gesucht und gefunden werden. Gerade Verwalter, Betreuer und Kinder von Bewohnern der Wohnresidenzen sollten immer wieder einmal ihre Mieter bzw. Verwandten zur Vorsicht mahnen. Schon in früheren Fällen gingen die Trickdiebe in Häuser, wo sie mehrere wohnhafte ältere Bewohner vermutet haben, von Tür zu Tür. Erinnert sei hier an die Masche mit günstigen Kaufangeboten für Pullover. Daher: Trickdiebe haben keine Chance, wenn sie nicht in die Wohnung gelassen werden!

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell