POL-ANK: Syrische Jugendliche gerieten wegen Mädchen in Streit

Wolgast (ots) - Am Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr, kam es auf dem Bahnhof am Hafen zwischen zwei unbegleiteten jungen Jugendlichen aus Syrien zu Streitigkeiten. In der Folge griff der 16-jährige Jugendliche zu einem Messer und fügte dem 17-jährigen Jugendlichen zwei leichte Stichverletzungen in den Oberschenkel zu. Als Motiv konnte bislang der Streit bzw. die Eifersucht um ein befreundetes 16-jähriges Mädchen, wohnhaft in Wolgast, ermittelt werden. Das Messer wurde im Zuge der Ermittlungen sichergestellt. Die syrischen Jugendlichen waren zuvor mit dem Zug aus Zinnowitz und Mölschow, wo sie untergebracht sind, gekommen. Die Stichverletzungen wurden im Wolgaster Krankenhaus ambulant versorgt.

