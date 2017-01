POL-ANK: Fahren unter Alkoholeinfluss

Wolgast (ots) - Am 18.01.2017 um 09:27 Uhr stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Wolgast in Wolgast, Kronwiekstraße einen Fahrzeugführer fest, welcher unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand. Das Auto war den Kollegen nicht unbekannt. Denn bereits am 12.01.2017 wurde der 52-jährige Wolgaster mit einem Wert von 2,25 Promille fahrend mit seinem Mazda festgestellt. Die Fahrerlaubnis wurde ihm entzogen, eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt und der Autoschlüssel abgenommen. In den Nachmittagsstunden des 12.01.2017 wurde er dann wieder mit dem Fahrzeug gesehen. Daraufhin folgte eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Am heutigen Tage stellten ihn die Beamten erneut fest, diesmal mit dem Alkoholwert von 1,98 Promille. Es folgten Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss. Weiterhin wurde der zweite Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell