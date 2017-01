POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Helmshagen (ots) - Am 18. Januar 2017, 07.50 Uhr, kam es auf der L 35 in Höhe Ortseingang Helmshagen, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und 5 leichtverletzten Personen. Die in Greifswald wohnhafte 36-jährige Fahrerin eines Ford Focus, welches mit vier weiteren Personen besetzt war, kam aus Richtung Greifswald und musste verkehrsbedingt halten, da das Fahrzeug vor ihr nach links abbiegen wollte. Aufgrund der witterungsbedingten Straßenverhältnisse konnte die nachfolgende, ebenfalls in Greifswald wohnhafte, 28-jährige Fahrerin eines Renault Twingo ihr Auto nicht rechtszeitig zum Stehen bringen und fuhr auf. Bis auf die Fahrerin des Ford Focus wurden alle Personen leicht verletzt, sie wurden an der Unfallstelle ambulant versorgt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit, insgesamt ist ein Schaden von 5.000 Euro entstanden.

