POL-ANK: Brand eines PKW

Anklam/Lüskow (ots) - Am 16. Januar 2017 wurden die Feuerwehren Neuenkirchen, Butzow, Teterin und Anklam zu einem Brand eines PKW in Lüskow gerufen. Die Eheleute waren gerade dabei ihren Einkauf vom Kofferraum ins Haus zu bringen, als sie aus dem Motorraum ihres PKW Qualm aufsteigen sahen. Kurze Zeit später vernahmen sie einen lauten Knall. Der Skoda fing sofort an zu brennen. Durch den schnellen Einsatz eines Feuerlöschers durch den Eigentümer konnten weitere Schäden an der Garage vermieden werden. Jedoch wurden ein, in der Garage befindlicher, Rasentraktor und zwei Fahrräder in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt wird der Schaden auf 8000 Euro geschätzt. Gegenwärtig geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

