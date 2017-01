POL-ANK: Verkehrsunfall

Anklam (ots) - Am Freitag, den 13. Jan. 2017, ereignete sich gegen 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der K49. Beim Abbiegevorgang von der B109 in den Lilienthalring (K49) verlor der 46jährige Fahrer der Sattelzugmaschine die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte auf der glatten, schneebedeckten Fahrbahn in die Leitplanken. Diese wurde ca. 5m beschädigt. An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell