POL-ANK: Verkehrsunfall

BAB11 Pomellen (ots) - Am Freitag, den 06. Jan. 2017 ereignete sich gegen 09:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn BAB 11. Eine polnische Sattelzugmaschine (40t) war mit Maissilage beladen und in Richtung Anschlussstelle Penkun unterwegs. Ca. 2 km nach dem Grenzübergang geriet der 37jährige polnische Fahrzeugführer auf schneebedeckter, glatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, diese wurde auf einer Gesamtlänge von 150m beschädigt. Das Fahrerhaus kippte durch den Aufprall nach vorne und wurde komplett zerstört, der Auflieger kam quer über die gesamte Fahrbahn zum Liegen. Die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt ins Klinikum Prenzlau eingeliefert. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 55.000 Euro. Der Grenzübergang in Richtung Deutschland musste zur Beräumung der Unfallstelle voll gesperrt werden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Nadrensee, Penkun und Krackow waren mit insgesamt 30 Kollegen vor Ort. Des Weiteren unterstützte die Bundespolizei bei den Maßnahmen an der Unfallstelle.

