POL-ANK: Verfolgungsfahrt

Bandelin, Loitz (ots) - Eine Polizeistreife wollte am Freitag, 00:05 Uhr, in Bandelin einen auffälligen Pkw Renault kontrollieren, der gerade aus Richtung des Friedhofs in die Mühlenbergstraße einbog. Der Fahrer des Pkw reagierte erst nach 400 Meter auf das Blaulicht und das Stoppzeichen in der Frontleuchtschrift. Der Fahrer und der Beifahrer stiegen während der Kontrolle aus, um dann später plötzlich in den Pkw zu springen, Gas zu geben und mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Ortschaften, wie Trissow, Görmin, Passow, Vierow und Trantow, in Richtung Loitz zu fahren. Dabei achtete der Fahrer auf keine Verkehrszeichen und Vorfahrtsberechtigte. Die Geschwindigkeit lag zeitweise bei 150 km/h. Bei Loitz geriet der Fluchtwagen in einen Straßengraben. Der 32-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer, beide türkische Staatsbürger und wohnhaft in Berlin, kamen mit Verletzungen in das Greifswalder Klinikum. Am Pkw entstand mit 7.000 Euro Totalschaden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl (Ersatzfreiheitsstrafe wegen 900 Euro) vorlag. Hinzu kommt, dass die Polizei bei der Verfolgung feststellte, wie von der Beifahrerseite aus eine Plastetüte herausgeworfen wurde. Die Tüte konnte aufgefunden und sichergestellt werden. In dieser befanden sich zwei eingeschweißte Aluminiumtüten, in der vermutlich Betäubungsmittel abgepackt sind. Eine nähere Untersuchung steht noch aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell