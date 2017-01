POL-ANK: 5.000 Liter Heizöl entwendet

Bentzin (ots) - Bislang unbekannte Diebe verschafften sich zwischen dem 31. 12.2016 und dem 05. Januar 2017 Zutritt in den Heizungskeller eines zurzeit nicht bewohnten Mehrfamilienhauses in der Dorftstra0e von Bentzin. Dort bohrten sie Öltanks an, um ca. 5.000 Liter Heizöl im Wert von über 5.000 Euro abzupumpen.

