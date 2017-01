POL-ANK: Radkappen gestohlen - Täter gestellt

Greifswald (ots) - Ein aufmerksamer 61-jähriger Zeuge stellte am 05. Januar 2017, 03:23 Uhr, beim Blick aus dem Fenster in der der Einsteinstraße einen Ford-Fahrer fest, der plötzlich neben einen geparkten VW hielt und dessen vier Radkappen abbaute. Aufgrund dieser Information sowie einer guten Personen- und Fahrzeugbeschreibung konnte eine Polizeistreife den in Greifswald wohnhaften 27-jährigen Dieb zehn Minuten später in der Stralsunder Straße stellen und die Radkappen sicherstellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell