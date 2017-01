POL-ANK: Keine Fahrerlaubnis, aber ein Auto kaufen und fahren...

Anklam (ots) - Ein in Anklam wohnhafter 19-jähriger junger Mann kaufte sich nach Neujahr einen 25 Jahre alten VW Golf und baute kurzerhand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Burgstraße von einem Pkw die Kennzeichen ab, um die Zulassungsplaketten für das noch an seinem Auto befindliche abgemeldete Kennzeichen zu verwenden. Nur kennen die Anklamer Polizisten den 19Jährigen hinreichend wegen diverser Diebstahlsdelikte und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Am Mittwochnachmittag fiel er dann auch in der Hospitalstraße einer Polizeistreife auf und er wurde im Buchenweg gestellt. Nun hat er gleich vier weitere Anzeigen auf seiner Liste, so wegen Diebstahl von Kennzeichenschildern, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell