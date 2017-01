POL-ANK: Zwei Verkehrsunfälle auf der A11

Pomellen (ots) - Am Mittwoch, 12:15 Uhr und 12:45 Uhr, kam es auf der A11, bei der Anschlussstelle Penkun, zu zwei Unfällen. Beim ersten Unfall kam es beim Überholvorgang eines PKW Opel zum Zusammenstoß mit einem Transporter, als der Transporter ins Schleudern geriet. Die Polizei geht von Strassenglätte aus. Die zwei Insassen des Pkw, eine Mutter mit ihrem dreijährigen Kind, wohnhaft in Polen, kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Schwedt. Der 44-jährige Transportfahrer, ebenfalls aus Polen, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Auf der Gegenfahrbahn fuhr wenig später ein Pkw Porsche in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Die Autobahn war an der Unfallstelle von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr halbseitig gesperrt. Danach musste die Autobahn wegen der Bergung der Fahrzeuge für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell