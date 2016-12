POL-ANK: Auto ausgebrannt

Greifswald (ots) - In der Loissiner Wende brannte am Freitag, 06:00 Uhr, ein VW Passat aus. Der Schaden beläuft sich auf über 6.000 Euro. Die Polizei, die von Brandstiftung ausgeht, geht einem ersten Hinweis zur möglichen Aufklärung der Straftat nach. Ein Zusammenhang zu der Brandserie in Greifswald wird ausgeschlossen.

