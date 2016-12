POL-ANK: Einbruch

Groß Kiesow (ots) - In Groß Kiesow bei Greifswald wurde von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen in zwei Hallen der Hauptgenossenschaft Nord eingebrochen und Arbeitsgeräte, wie Flex, Schlagschrauber, Schweißgerät und Handkettenzug, entwendet. Die Sachen mit einem Gesamtwert von 2.500 Euro wurden mit einer in der Halle stehenden Schubkarre zum Zaun gebracht und von dort abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell