POL-ANK: Polizei und Veterinäramt wurden wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz tätig

Gützkow (ots) - Der Polizei wurde am 28. Dezember 2016 durch einen Hinweis bekannt, dass sich auf einer Steinkoppel bei Gützkow mehrere apathische, unterernährte, hungernde und ungepflegte Schafe befinden sollen. Einige wären bereits tot bzw. in Müllsäcken verpackt. Der Sachverhalt bestätigte sich leider bei Eintreffen der Polizei. Die Schafe bekamen offensichtlich über Tage nichts zu Fressen und zu Trinken. Zwei tote Tiere lagen mit herausgerissenen Ohrmarken (auch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz) in einem Müllsack. Zwei weitere tote Schafe fanden sich auf der Koppel. Ein Polizeibeamter sah sich zudem vor Ort gezwungen, ein Tier durch einen Schuss aus der Dienstwaffe vom Todeskampf zu erlösen. Das hinzugezogene Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat im Zuge der Feststellungen gegen den Eigentümer der Herde mit über 100 Schafen umgehend ein Betreuungsverbot ausgesprochen und die Versorgung der Tiere mit Heu und Wasser auf der Koppel sichergestellt. Die Betreuung der Herde an einem anderen Ort wurde laut Veterinäramt bereits geprüft und war in den nächsten Tagen vorgesehen. Die noch zu untersuchenden Kadaver werden in ein Institut nach Rostock gebracht. Im Zuge der Ermittlungen musste die Polizei am Donnerstagmorgen feststellen, dass die Tiere und die Umzäunung der Koppel auf "wundersame Art und Weise" verschwunden sind. Ihr Verbleib bleibt festzustellen. Gegen den im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnhaften 52-jährigen Tierhalter, der die Vorwürfe hinsichtlich des unangemessenen Ernährens, Pflegen und Unterbringen der Tiere bestreitet, wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Ihm droht eine Geldstrafe bis zu 25 000 Euro und ggf. bei dem Nachweis der Tötung von Tieren eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Der Mann ist der Polizei u. a. wegen dem Halten der Tiere kein Unbekannter. So ließ er auch seine Tiere widerrechtlich auf fremden Flächen weiden, worauf Anzeigen erstattet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell