POL-ANK: Einbruch in eine Zustellbasis der Deutschen Post

Greifswald (ots) - Viele im Großraum Greifswald wohnhafte Bürger dürften wohl in den nächsten Tagen umsonst auf ihre noch einzutreffenden Weihnachtspakete oder Bestellungen aus Versandhäusern warten, denn in der Zustellbasis der Deutschen Post in der Helmshäger Straße in Greifswald machten sich Diebe über das Wochenende an mehreren hundert Paketen, darunter auch Firmenpost, zu schaffen. Nach einer ersten Übersicht wurden wohl alle in einer Lagerhalle zur Auslieferung vorgesehenen Pakete aufgerissen. Unklar bleibt vorerst, was die Täter nun allerdings entwendet haben. Damit dürfte auf die Post ein immenser Aufwand zur genauen Feststellung der Schadenssummen zukommen. Für die Ermittler, die sich leider fast täglich mit den Folgen von Einbrüchen auseinandersetzen müssen und daher auch versuchen, im Falle des Falles präventive Tipps für mehr Sicherheit an die Frau oder den Mann zu bringen, bot sich im aktuellen Fall ein nicht nachvollziehbares Bild. Das Tor, über das die Täter den Zutritt bekamen, ist defekt, das Objekt mit der Halle verfügt über keine Alarmanlagen oder Sicherungstechniken. Die Täter dürften sich wie im Weihnachtswunderland gefühlt haben...

