POL-ANK: Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Greifswald, Kemnitz, Wusterhusen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen über das Wochenende in drei Häuser ein. So in der Nacht von Freitag auf Samstag in Greifswald, Heidebrink, wo sich die Einbrecher über die Terrassentür Zutritt verschafften und mehrere Schränke und Schubladen durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde, bleibt bis zur Rückkehr der im Urlaub befindlichen Bewohnerin unklar. In Kemnitz schlugen Einbrecher am Montag, zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr, das Badfenster eines Hauses im Birkenweg auf, um anschließend die Räume zu durchsuchen. Sie entwendeten über 200 Euro Bargeld, eine Spielkonsole mit Spiele, eine Lautsprecherbox, drei Uhren und die Zweitschlüssel von zwei Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. In Wusterhusen, in der Lubminer Straße, nutzten Einbrecher am Montag, zwischen 18:45 Uhr und 20:00 Uhr, den außen steckenden Türschlüssel, um sich leise Zutritt in das Haus zu verschaffen und sich während der Anwesenheit der Bewohner im Flur- und Küchenbereich unbemerkt umzuschauen. Entwendet wurden ein Handy, 300 Euro Bargeld sowie ein Portemonnaie mit Papieren.

