POL-ANK: Haftbefehle nach Brandsriftung und Körperverletzung

Wolgast (ots) - Nach dem Wohnungsbrand und der Gefährlichen Körperverletzung am Freitagmorgen in Wolgast hat die Polizei, wie bereits gemeldet, zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 22 Jahren ermittelt. Die Beschuldigten wurden am Samstagvormittag dem Haftrichter im Amtsgericht Greifswald vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hatte zuvor entsprechende Haftbefehle beantragt. Nach Erlass der Haftbefehle wurden der 16Jährige in die Jugendvollzugsanstalt Neustrelitz und der 22Jährige in die Justizvollzugsanstalt Stralsund verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell