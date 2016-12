POL-ANK: Hausexplosion - Schutzengel für Hauseigentümerin und Monteur

Wietsock (ots) - In Wietstock, Ortsteil der Gemeinde Altwigshagen, ist es am Mittwoch, 11:45 Uhr, zu einer Gasexplosion in einem älteren Einfamilienhaus (Baujahr um 1950?) gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde am Dienstag die Heizungsanlage gewartet/repariert? Wegen einer Störungsmeldung befand sich der Monteur heute wieder im Haus, als es dann aus bislang unbekannten Gründen zur Explosion gekommen ist. Wie durch ein Wunder wurden die im 1. Obergeschoss befindliche 53-jährige Hauseigentümerin und der im Heizungskeller befindliche Monteur nur leicht verletzt, als das Haus über sie zusammenstürzte. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell