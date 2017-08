POL-HST: Verkehrsunfall nahe der B 194 - Kradfahrerin verletzt

Stralsund (ots) - Am 07.08.2017, gegen 07:25 Uhr, ereignete sich auf der Straße parallel zur B 194 in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin und ein Lkw-Fahrer beteiligt waren.

Der 56-jährige Fahrer eines Lkw Iveco befuhr die Richtenberger Chaussee stadtauswärts und beabsichtigte an der Einmündung zur Koppelstraße nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah er offenbar die entgegenkommende Motorradfahrerin, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Schwer verletzt wurde die 55-jährige aus der Gemeinde Steinhagen in ein Stralsunder Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Lkw aus dem Ribnitzer Raum blieb unverletzt.

Das Motorrad der Marke Honda musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

