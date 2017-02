POL-HST: Gestohlener Hund wieder bei der Besitzerin

Stralsund (ots) - Am 02.02.2017 wurde den Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund der Diebstahl eines Hundes gemeldet.

Die Hundebesitzerin ging vormittags zunächst mit ihrer Mischlingshündin in Stralsund spazieren und entschloss sich kurzerhand, noch etwas in einem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Breitscheidstraße einzukaufen. Dazu leinte die 69-Jährige die Hündin im Vorraum des Einkaufmarktes an. Als die Stralsunderin ihren Einkauf beendet hatte, begab sie sich zum Ausgang und musste feststellen, dass sich ihre Hündin dort nicht mehr befand. Im Markt und im Tierheim nachgefragt sowie die Umgebung abgesucht, wusste niemand eine Antwort auf das Verschwinden der 13-jährigen Mischlingshündin. Die Besitzerin erstattete eine Anzeige im Polizeihauptrevier Stralsund.

In Zusammenarbeit mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund und mittels technischer Einrichtungen des Marktes konnte ein mutmaßlicher Täter ermittelt und aufgesucht werden. Dabei handelt es sich um einen 56-Jährigen, bei dem sich die Mischlingshündin auch tatsächlich befand. Die Beamten stellten die Hündin sicher und konnten diese am Abend an ihre (nun wieder glückliche) Besitzerin übergeben.

